Fem foreldrelause barn overlevert til norske styresmakter i Syria

innenriks

Dei fem barna er frå eitt til sju år gamle og i ei fråsegn til NRK stadfestar kurdiske sjølvstyrestyresmakter at dei er overleverte til norske styresmakter.

Norsk UD stadfestar overfor NTB at det har vore gjennomført eit møte med lokale kurdiske styresmakter i Syria.

– I møtet vart den humanitære situasjonen i nordaust Syria diskutert. Norske styresmakter har over lengre tid arbeidd for å finne ei løysing for dei foreldrelause barna, slik det har vore sagt sidan 23. april. Utover det har vi ingen kommentar, seier pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i Utanriksdepartementet til NTB.

Norsk mor

Foreldra til barna som er overleverte norske styresmakter, er ei etnisk norsk kvinne (30) frå Oslo og ein afrikansk mann (31). Foreldra reiste til Syria for å knyte seg til terrorgruppa IS. Faren skal vere død og mora forsvunnen.

Aftenposten møtte fire av dei fem barna då dei besøkte al-Hol-leiren i april. Då vart barna tatt vare på av ei kvinne som var venninne med mor til barna, ifølgje avisa. Etter dette opna statsminister Erna Solberg (H) for å hente heim barna, men understreka at det ville bli ein krevande prosess.

PST har anslått at det er rundt 40 norske barn i Syria, og at minst fem av desse er foreldrelause og er i al-Hol-leiren.

Redd barna: – På tide

Redd barna meiner prosessen med å få barna ut av flyktningleiren har gått for treigt.

– Vi er veldig glade for nyheita om at desse barna no blir henta heim. Det er på tide og eit positivt framsteg, men vi er absolutt ikkje i mål. PST har orientert om at det er om lag 40 norske barn i desse leirane, altså langt fleire enn fem, seier generalsekretær Birgitte Lange til NTB.

Redd barna er opptatt av at resten av barna blir henta heim. Dei får støtte av SV-politikar Karin Andersen, som meiner at det faktumet at desse barna har vorte henta, opnar for å hente andre.

– I nokre tilfelle må ein òg ta med foreldra til Noreg. Ein kan ikkje ta frå barn foreldra sine. Dette er menneske som uansett kan komme til Noreg, og alle som er opptatt av sikkerheit bør forstå at det aller beste er om norske styresmakter faktisk hentar dei, seier ho.

Strid i regjeringa

Medan Solberg har opna for å hente heim dei foreldrelause norske barna, er det strid i regjeringa om kva som bør skje med resten av barna og IS-foreldra deira.

Venstre meiner alle dei norske barna bør hentast heim, ikkje berre dei foreldrelause. KrF vil òg hente heim mødrene til barna, medan Frp krev DNA-testing av barna og meiner at Noreg «ikke under noen omstendigheter» må medverke til at IS-krigarar og kvinnene deira kjem heim.

– Det er som forventa at desse er henta ut, men eg forventar òg at styresmaktene kan legge fram grundig dokumentasjon på at det er tatt DNA-testar, og at det er dokumentert at desse har norsk tilhøyrsel, seier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim til NTB.

Fleire blir lauslatne

Søndag vart det kjent at kurdiske styresmakter planlegg å lauslate 800 syriske kvinner og barn frå al-Hol-leiren i Syria, som husar nærare 74.000 krigsflyktningar, blant dei tidlegare IS-krigarar og ektefellane og barna deira.

Det er første gong ei større gruppe blir lauslatne frå al-Hol-leiren, men det blir venta at ytterlegare ei gruppe vil bli sett fri i samband med feiringa av id al-Fitr, som markerer slutten på fastemånaden ramadan.

