Frp-leiaren må sløkke internt bompengeopprør

innenriks

– Det er ingen tvil om at folka våre der ute forventar eit visst gjennomslag, og at seks år med Høgre sin bompengepolitikk for dei store byane er nok. Men vi må ha litt is i magen og vente på kva Siv vil få ut av samtalane med dei andre partileiarane, seier Roy Steffensen til NTB.

Han leier utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget og møter i landsstyret til Frp. Onsdag er det ekstraordinært landsstyremøte om bompengemisnøya i partiet.

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp), som møter i landsstyret, seier partiet har levert mykje på bompengar.

– Men organisasjonen er utolmodig og forventar større gjennomslag. Vi vil kjempe for det, seier ho til NTB.

– Det er mykje i plattforma som er bra, som at kostnadsinnsparinga skal komme bilistane til gode, og at nye vegar blir bygde raskare og billegare enn planlagt. I samsvar med plattforma skal vi òg doble tilskotet til nedbetaling av bompengegjeld.

– Kinkig situasjon

To Frp-fylkesleiarar sa til NRK i helga at dei meiner det er viktigare å bli kvitt bompengar enn å sitje i regjering.

Men både Venstre og KrF avviste måndag overfor NRK å tukle med regjeringsplattforma frå Granavollen for å kunne gi Frp ein bompengesiger i håp om å dempe opprøret i partiet og trygge regjeringa.

FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud, som møter i landsstyret, viser til at regjeringa styrer på plattforma, og at det må vere utgangspunktet.

– Utgangspunktet mitt er at eg har full tiltru til partileiinga i denne saka, og til at dei jobbar til det beste for partiet. Dette er sjølvsagt ein kinkig situasjon, men eg ser fram til at landsstyret først og fremst skal få ei orientering, seier han til NTB.

Også samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) understrekar at plattforma ligg fast.

– Den plattforma vi har, gjeld i utgangspunktet til 2021, sa han til NTB sist veke.

Vanskeleg skvis

Men Siv Jensen har hamna i ein vanskeleg skvis: På den eine sida må Frp ta omsyn til forpliktingane overfor Venstre, KrF og Høgre. Men på den andre sida viser meiningsmålingar at Frp risikerer nærast å bli utradert i fleire storbyar i lokalvalet i haust.

På møtet onsdag skal leiinga orientere om korleis diskusjonane med dei andre regjeringspartia om bompengar går, ifølgje Frp-nestleiar Terje Søviknes.

– Så skal vi lytte til fylkesleiarane våre om kva slags signal dei får ute i fylka sine. Så får vi diskutere kva slags tiltak vi skal komme opp med for å redusere bompengebelastninga for bilistane, seier han til NRK.

Inga enkel løysing

Bompengeopprørarane på Frp-grasrota kan skilte med eit landsmøtevedtak om å bruke oljepengar til å slette 100 milliardar kroner i bompengegjeld. Men Steffensen åtvarar mot å fremme primærpolitikken til Frp i Stortinget.

– Løysinga er nok ikkje så enkel som berre å fremme forslag i Stortinget om 100 milliardar kroner til nedbetaling av bompengar. Det vil berre føre til at også Venstre må få lov til å fremme sin primærpolitikk, som er vegprising, seier han.

– Konsekvensen blir då at forslaget vårt fell, medan forslaget til Venstre blir vedtatt. Dermed endar bilistane opp med ei langt verre løysing, som er eit GPS-taksameter i bilen, konstaterer han.

Prinsippet med vegprising er at ein betaler for når, kvar og kor langt ein køyrer.

