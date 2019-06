Kulturvernorganisasjonar krev sikring av vikingskipa

innenriks

– Viss det ikkje skjer noko med løyvingane i endeleg behandling av revidert nasjonalbudsjett no i juni, vil vi nominere skipa til den europeiske «raudlista» for kulturminne «7 most endangered», seier informasjonsrådgivar Tuva Løkse i Forbundet Kysten til NTB.

Torsdag klokka 17.30 arrangerer Forbundet Kysten ei markering på Bygdøy, saman med Europa Nostra Noreg. Under markeringa vil det bli halde appellar, og forsamlinga som møter opp vil stø opp bygget utanfrå, som symbol på kva som trengst, seier Løkse. Markeringa blir støtta av blant andre Norsk kulturarv, Stiftelsen Oseberg vikingarv og Noregs kulturvernsforbund.

Tilstanden til både skip og gjenstandar i Vikingskipshuset på Bygdøy blir stadig verre. På Gokstadskipet har det mellom anna vorte avdekt fleire sprekkar i treverket, og skipet må støttast opp for å unngå kollaps, skreiv Aftenposten førre månad.

Då regjeringa la fram revidert nasjonalbudsjett førre månad fanst det ikkje oppstartsløyvingar til det nye vikingtidsmuseet. Mangelen på støtte skuffa fleire, blant andre direktør Håkon Glørstad for Kulturhistorisk museum i Oslo.

– Skipsskroga blir brotne ned, og det er berre eit spørsmål om tid før det går gale, sa han til Forskarforum.

