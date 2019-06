Noreg søker Nato om støtte til tre prosjekt på Andøya

innenriks

I eit svar frå forsvarsministeren på eit skriftleg spørsmål frå forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, seier Bakke-Jensen dette om noverande og planlagde prosjekt på Andøya:

– Forsvarsdepartementet vurderer å søke Nato-finansiering for tre mindre prosjekt. Det dreier seg om eit prosjekt for etablering av arméringplattform, renovasjon av eit ammunisjonslager og dessutan eit prosjekt for rask oppbremsing av kampfly på rullebanen.

Andøya flystasjon vart vedtatt avvikla i 2016. Nye overvakingsfly skulle i staden etablerast – og operere – frå Evenes. Tre år seinare vedtok regjeringa at både Andøya og Bodø skal vere mottaksområde for allierte fly. Det betyr at det vil vere militær aktivitet på Andøya også i framtida – sjølv utan overvakingsfly.

– Desse prosjekta vart fremma overfor Nato i 2015 og ligg inne i Natos investeringsplanar for mogleg gjennomføring i tidsrommet 2020–2025, skriv Bakke-Jensen i svaret sitt.

Sjølv om Nato dekker delar av investeringskostnadene, medfører det nasjonale følgjekostnader. I tillegg vil drift og vedlikehald vere eit nasjonalt ansvar.

