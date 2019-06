Solberg: Glad for at dei fem foreldrelause barna blir henta heim frå Syria

innenriks

– Eg er glad for at fem foreldrelause norske barn som har vore i al Hol-leiren i Syria, no er på veg til Noreg. Dette er barn som har opplevd ting barn ikkje skal oppleve. Dei er spesielt sårbare barn fordi dei er åleine, og derfor har vi prioritert dei. Eg vil takke alle som har bidratt i dette krevande arbeidet, seier Solberg.

Ifølgje UD vil barna umiddelbart få ein medisinsk sjekk, og vil bli følgt opp vidare av hjelpeapparatet.

Solberg seier det er viktig at barna får omsorg i trygge og gode omgivnader, og ber også om at dei små barna blir skjerma frå media.

– Det har vore eit krevande og kompleks arbeid, der vi har jobba målretta med å lokalisere, identifisere og ta vare på barna. Sikkerheita til barna har vore styrande for dette arbeidet, og eg er veldig glad for at dei no er på veg til Noreg, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

