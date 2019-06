Solberg: Viktig at barna blir skjerma og ikkje blir identifiserte

innenriks

Solberg og utanriksminister Ine Eriksen Søreide heldt måndag kveld pressekonferanse om dei fem foreldrelause barna som er henta ut av al-Hom-leiren i Syria og på veg til Noreg.

– Eg er glad dei er trygt på veg til Noreg. Vi veit ikkje kva for påkjenningar dei har vore utsette for, men vi veit at dei fem barna har levd i svært farlege omgivnader og opplevd ting barn ikkje bør oppleve, seier statsministeren.

Barna har fått utnemnt verje i Noreg, og barnevernet er kopla inn.

Solberg seier barna vil få all nødvendig oppfølging i Noreg.

– Eg har òg vore opptatt av at barna skal ha same rettar som andre barn til å forme liva sine, utanfor offentleg merksemd og utan å bli dømt for valet til foreldra. Opplysningar om barna er underlagt teieplikt. Dei skal ikkje delast, seier Erna Solberg.

Ho påpeikar at det er viktig at barna ikkje blir identifiserte og ber om at deira rett til skjerming blir respektert.

– Skjerming er ikkje berre å fade ut ansikta deira på bilde. Familiar og andre må få rom til å gi barna omsorg. Dette ber eg om at alle følgjer av omsyn til oppveksten til barna, seier Erna Solberg.

