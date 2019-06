Studie: 25 koppar kaffi om dagen er greitt for hjartet

innenriks

Studien er omtalt av The Guardian og er basert på svar frå over 8.000 respondentar over heile Storbritannia. Han er utført av forskarar ved Queen Mary University of London (QMUL).

Tidlegare studiar har antyda at kaffidrikking kan føre til åreforkalking. Det legg press på hjartet, og dermed aukar risikoen for hjarteinfarkt og slag.

I arbeidet med studien har forskarar delt respondentane inn i tre grupper, basert på kor mange koppar kaffi dei drikk i snitt per dag.

Forskarane kunne slå fast at det ikkje er større sannsyn for åreforkalking for dei som drikk opp til 25 koppar om dagen, enn for dei som drikk mindre enn éin.

Deltakarane i studien gjekk gjennom MR-undersøkingar av hjartet og blodbølgjetesting, og resultata var eintydige sjølv etter at faktorar som alder, vekt og røykjevanar vart rekna med.

– Sjølv om vi ikkje kan bevise ein årsakssamanheng i studien, indikerer forskinga vår at kaffi ikkje er så ille for arteriane som tidlegare studiar har foreslått, seier ein av mennene bak studien.

