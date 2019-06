Årets største spritbeslag i Noreg

innenriks

Tollarane stansa ein litauiskregistrert varebil som var på veg inn over grensa frå Sverige om kvelden fredag 31. mai, skriv Dagsavisen.

Spriten var pakka i treliterskartongar, og beslaget hadde ein samla verdi på over 665.000 kroner. Politiet arresterte ein 30 år gammal mann frå Litauen som køyrde varebilen, som vart stansa ved tollstasjonen ved den gamle Svinesundsbrua.

– Vi gjer vel omtrent like mange store beslag der som ved den nye brua. Eg ser ikkje bort frå at smuglarar kan spekulere i at det er lettare å sleppe gjennom der, seier tollsjef Wenche Fredriksen.

