Ice kallar tilbake batteri til breibandruter

Kundane blir bedne om å levere batteria til næraste gjenbruksstasjon.

I mai vart selskapet varsla om to branntilløp i desse ruterane og bad då kundar om å ta ut batteria. Dei har no mottatt informasjon om ytterlegare to tilfelle av branntilløp der det blir mistenkt at årsaka er varmgang i batteria som følgde med A1-ruteren.

Dei ber derfor kundane om å kaste batteria. Ice beklagar ulempene det medfører for kundane.

Alle ruterar kan framleis brukast med straumkabel etter at batteriet er fjerna.

Dersom ein er usikker på om ein har ein ruter av typen A1, så kan ein sjekke etiketten på baksida av ruteren, der dette skal vere tydeleg merka.

