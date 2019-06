Inga løysing på bomknipa før Frp samlar troppane

innenriks

– Då vi vedtok plattforma, var Frp veldig fornøgd med gjennomslaget sitt, og det har ikkje endra seg sidan den gongen, seier Solberg til NTB.

Men på Frp-grasrota er det opprør før landsstyremøtet på onsdag. Fleire fylkesleiarar har gitt beskjed om at dei meiner partiet må gå ut av regjeringa viss dei ikkje får til kutt i bompengeutgiftene til bilistane.

– Risikoen for at det er eit fleirtal som vil ut av regjeringa, er større enn før. Men det vil overraske meg om det er eit fleirtal som faktisk går for det, seier Frp-kjennar Jan Arild Snoen frå Minerva.

– Eg kan ikkje sjå at regjeringa har noko særleg slingringsmonn til å komme Frp i møte, fordi det allereie er gitt mykje til Frp i fleire rundar, sist i revidert nasjonalbudsjett, seier han til NTB.

«Ser på moglegheiter»

Bompengestriden har ifølgje fleire meiningsmålingar nærast utraderte Frp i Bergen, der Folkeaksjonen Nei til meir bompengar har gjort det svært godt.

Men både Venstre og KrF har stått hardt på semja i regjeringsplattforma frå Granavollen, der partia forhandla fram eit kompromiss om heile samferdselssektoren.

Solberg signaliserer det same og seier regjeringa er bekymra for finansieringa av fleire bompengeprosjekt, særleg bypakkene.

– Vi ser på moglegheiter. Vi i Høgre er bekymra, Venstre er bekymra, og KrF er bekymra for ein situasjon der det er eit anna finansieringsgrunnlag enn det vi trudde. Mellom anna fordi politikken vår er vellykka og mange kjøper elbil, som er ei utfordring for mange av desse pakkene, seier statsministeren.

Hagen-opprør

Venstre har lenge lege stabilt under sperregrensa, og partiet avviser alle omkampar om regjeringsplattforma. Hos Venstre er haldninga at Frp sjølv har skapt krisa partiet no er i, ved å spenne bogen for høgt og skape ei ekstrem fallhøgde for seg sjølv.

– Det er Venstre og ikkje Frp som er i ferd med å bli utradert. Venstre har ikkje noko å gå på, dei kan ikkje gi noko, seier Snoen.

Fleire kjelder peikar på det at Carl I. Hagen er tilbake i Frps stortingsgruppe som ei viktig drivkraft i opprøret mot bompengar. Frp-nestoren var sentral då landsmøtet vedtok å bruke oljepengar til å dekke ein bompengegjeld på 100 milliardar kroner, sjølv om Frp-leiinga argumenterte mot.

– Å fremme eit forslag og bli nedstemt i Stortinget er Carl I. Hagens måte å synleggjere dette på, slik at ein kan dyrke nederlaget. Det kan vere eit mogleg utfall på landsstyremøtet, men eg ser ikkje heilt kva Frp skulle ha å tene på det. Eg tviler på at det vil blidgjere Frp-veljarane, seier Snoen.

Utsette avstemming

Frps bompengeknipe har òg nådd Stortinget, som tysdag gjekk til det uvanlege skrittet å utsetje ei planlagt avstemming i plenum onsdag om to allereie godkjente og delvis bompengefinansierte vegprosjekt.

– Dette nærmar seg det parodiske, seier SV-leiar Audun Lysbakken, som meiner utsetjinga kjem av at «eit regjeringsparti er ueinig med seg sjølv».

Fleire punkt i regjeringsplattforma handlar om å redusere bompengedelen, effektivisere bompengesektoren, redusere takstane i eksisterande prosjekt og innføre frådrag for bompengeutgifter.

Problemet for Frp-leiinga er at alle gjennomslag enten vil bli svært kostbare, eller kjem på kollisjonskurs med Venstres politikk.

