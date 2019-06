Nkom vil framleis regulere Telenor

innenriks

Reguleringa er forventa å gjelde frå hausten 2019.

Ifølgje Nkom legg reguleringa til rette for å «bygge konkurrerende mobilnett og samtidig skape konkurranse på den etablerte infrastrukturen».

Konkurrenten Telia blir ikkje foreslått regulert, då Nkom etter ein gjennomgang har komme fram til at dei to telegigantane ikkje har såkalla kollektiv dominans på marknaden.

Nkom skriv at problemstillinga har vorte særleg aktuell etter at Telia har kjøpt opp andre selskap, og byrjar å nærme seg Telenor i marknadsdel og breidde i tenestetilbod.

For at det skal kunne påvisast kollektiv dominans må det finnast indikasjonar på at ting ligg til rette for stilltiande samarbeid mellom dei to konkurrentane. Nkom konkluderer med at dette ikkje er tilfelle for den kommande reguleringsperioden.

(©NPK)