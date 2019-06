Politiet har brukt elektrosjokkvåpen seks gonger hittil i år

innenriks

Tal frå Politidirektoratet frå første kvartal i år viser at våpenet er brukt fire gonger og er trua med å bli brukt 20 gonger. I tillegg er våpenet brukt to gonger i Oslo, der den eine er hendinga på Grünerløkka tysdag morgon, melder NRK.

Den aggressive mannen er ein russisk borgar i 30-åra, som no er sikta for drapsforsøk etter at han knivstakk ein filippinsk mann i Oslo sentrum.

Bruk av elektrosjokkvåpen i politiet vart innført frå 1. januar i år, som ein del eit prøveprosjekt der Troms, Sørvest, Aust og Oslo politidistrikt er involverte. Prøveprosjektet skal vare til og med 2021, og Politidirektoratet skal då vurdere om våpenet skal bli ein permanent del av utrustinga til norsk politi.

Dei fleste tilfella der politiet har nytta seg av elektrosjokkvåpenet, har vore situasjonar der personar har trua med å skade andre. Nye tal over bruken av våpenet er venta i starten av juli.

Elektrosjokkvåpen gir ein støyt på 50.000 volt.

