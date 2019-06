Sakna lemur funnen

innenriks

– Vi er heilt i ekstase, og det er nesten med tårer i auga at vi no tar med Lichi tilbake til dyrehagen etter over éin månad i det fri, seier dagleg leiar Terje Jensen ved Den lille dyrehage til NRK.

1. mai rømte fem lemurar frå dyrehagen i Gryting. Etter fleire leiteaksjonar i dagane etter, kom fire av dei fem lemurane til rette. Men den siste, ein lemur ved namn Lichi, vart verande sakna.

I helga vart den 17 år gamle lemuren observert ved hovudvegen ved Gryting, ikkje langt unna dyreparken. Tysdag ettermiddag fekk nokre unge jenter auge på lemuren og tok kontakt med dyrehagen, som raskt var på plass med druer og eit bur.

