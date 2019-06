Solberg: – Frp var veldig fornøgd med bompengegjennomslaget sitt på Granavollen

innenriks

Frp har vore under hardt press om bompengar den siste tida. Før landsstyremøtet i partiet onsdag har fleire fylkesleiarar gitt beskjed om at dei meiner Frp må gå ut av regjeringa viss ikkje partiet får større gjennomslag for å kutte i bompengeutgiftene til folk.

– Ikkje endra seg

På spørsmål om ho tar Frp-raslinga om å gå ut av regjering seriøst, svarer statsminister Erna Solberg (H) at det ikkje er noko i politikken til regjeringa som har endra seg frå regjeringspartia inngjekk Granavollen-erklæringa i januar.

– Då vi vedtok plattforma, var Frp veldig fornøgd med gjennomslaget sitt, og det har ikkje endra seg sidan den gongen, seier Solberg til NTB.

Ho seier at regjeringa er bekymra og ser at det er utfordringar med sviktande inntekter i fleire bompengeprosjekt, særleg bypakkene, som ho skildrar som meir omfattande enn det er rom for å finansiere med inntektsgrunnlaget.

Høgre, Venstre og KrF bekymra

– Vi ser på moglegheiter. Vi i Høgre er bekymra, Venstre er bekymra, og KrF er bekymra for ein situasjon der det er eit anna finansieringsgrunnlag enn det vi trudde. Mellom anna fordi politikken vår er vellykka og mange kjøper elbil, som er ei utfordring for mange av desse pakkane, seier statsministeren.

– Dersom no Frp skulle true med å gå ut av regjering, kor stort vil nederlaget vere for deg?

– Eg kommenterer ikkje hypotetiske spørsmål om saker som vi diskuterer substansen i, svarer Solberg, som seier ho ikkje har noko svar på korleis regjeringa skal løyse bompengekrisen.

– Vi må sjå på kva som er mogleg og korleis vi kan lage eit berekraftig avgiftssystem for framtida, seier Solberg.

