Sp hogger ned skogavtale med EU

– Det er uforsvarleg å inngå ein forpliktande avtale med EU når vi ikkje veit kva for konsekvensar det vil få for Noreg og norsk skogbruk, seier parlamentariske leiar Marit Arnstad i Sp til NTB.

Proposisjonen som energi- og miljøkomitén på Stortinget skal gi innstilling på 13. juni, er ein del av samarbeidet mellom EU og Noreg om utsleppskutt.

– Eit aktivt norsk skogbruk er ein avgjerande del av klimaløysinga i Noreg, men i denne avtalen er det heilt usikkert om vi får halde fram å hogge skog slik som vi sjølv ønsker, meiner Arnstad.

Ho viser til at regjeringa tidlegare har vore klar på at ei inngåing av avtalen ikkje skal ramme skognæringa.

– No kan dei plutseleg ikkje lenger garantere det. Då kan ikkje Sp støtte ei inngåing av klimaavtalen no.

Strengt regime for skog

Noreg må kutte utsleppa av klimagassar med 40 prosent frå 2005-nivå innan 2030 i såkalla ikkje-kvotepliktig sektor, det vil seie den sektoren som ligg utanfor systemet for handel med klimakvotar mellom bedrifter i EU. Det betyr at kutta må takast i transport, jordbruk, avfall og bygg.

Ein del av avtalen er at det blir innført eit strengt regime for skog.

Men statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet meiner frykt Sp har for norsk skogindustri og norske arbeidsplassar er grunnlaus.

– Det er heilt misforstått. Når moglegheita for avverking aukar utover det som er hogstvolumet i dag, er ikkje det negativt for norsk skognæring, seier han til NTB.

– Norsk skognæring skal vekse ganske mykje viss ein skal realisere heile dette potensialet.

– Grunnlaus frykt

Hamar viser til at Noreg har meldt inn til EU eit romsleg mål for hogst av forvalta skog på 14,5 millionar kubikkmeter fram til 2030. Dette er skog Noreg kan hogge utan at det blir rekna som klimautslepp. Samtidig opnar ei kompensasjonsordning for å hogge ytterlegare 2 millionar kubikkmeter.

– Både referansebanen og kompensasjonen inneber ei stor verdiskapingsmoglegheit for skogforvaltinga. Eg er ikkje i tvil om at dette er ei god løysing, seier Hamar til NTB.

Referansebanen er anslaget for hogst Noreg har meldt inn til EU for perioden 2021–2030.

– Viss ein kjem dit at ein går utover eit nivå på 16,5 millionar kubikkmeter, vil det gi eit berekna utslepp som blir rekna med i utsleppsforpliktinga. Då er det to måtar å gjere det på – enten å kjøpe kvotar eller spare inn utslepp på annan måte, seier Hamar.

Arnstad viser til at over 20.000 menneske jobbar i skogindustrien.

– Fram til EU og regjeringa kan gi ein garanti for desse arbeidsplassane, vil ikkje Senterpartiet kunne støtte denne avtalen, seier ho.

