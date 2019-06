Sterke reaksjonar på at bomavstemmingar blir utsett

innenriks

Stortingssekretariatet stadfestar overfor NTB at behandlinga av dei to proposisjonane er utsette til 19. juni.

– Eit fleirtal i presidentskapet har etterkomme ei oppfordring frå eit fleirtal i transportkomiteen om å utsetje behandlinga, heiter det.

Utsetjinga kjem dagen før det mykje omtalte landsstyremøtet i Framstegspartiet om bompengesituasjonen.

– Dette nærmar seg det parodiske, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

– No utset altså presidentskapet ei votering over motorvegutbygging i Stortinget som Frp har gått inn for i komiteen, fordi eit regjeringsparti er usamd med seg sjølv – og fordi dei kjenner pusten i nakken frå eit konkurrerande parti, seier han.

Over 10 milliardar

Eit fleirtal i transport- og kommunikasjonskomiteen, òg Frp, slutta seg sist veke til to nye motorvegprosjekt, nemleg E 18-strekninga Langangen – Dørdal i Telemark og E 6-strekninga Ulsberg – Melhus i Trøndelag. Det var desse som skulle behandlast i plenum onsdag, men som altså vart utsett.

– Det er berre fordi Frp ikkje vil stemme for bompengeprosjekt samtidig som dei skal ha landsstyremøte, torar Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Eg håper ikkje presidentskapet er så lite prinsippfaste at dei aksepterer at interne omsyn i eit parti skal styre dagsordenen på Stortinget, seier Sverre Myrli i Ap til avisa.

Dei to prosjekta skal mellom anna finansierast med over 10 milliardar bompengekroner.

Leiaren til transportkomiteen Helge Orten (H) forklarer utsetjinga med at det kjem ein tredje bompengesak til komiteen om kort tid.

– Det er meir ryddig å samle debatten om bompengar på éin dag, seier han til DN.

Dette prosjektet er E 6 Moelv – Øyer, og det vil koste 5,4 milliardar i bompengar.

Hardt press

Frp har vore under hardt press om bompengar den siste tida. Før landsstyremøtet har fleire fylkesleiarar i partiet gitt beskjed om at dei meiner Frp må gå ut av regjeringa viss ikkje partiet får større gjennomslag for å kutte i bompengeutgiftene.

Frp-leiar og finansminister Siv Jensen står i ein vanskeleg skvis: På den eine sida må Frp halde seg til forpliktingane overfor Venstre, KrF og Høgre. Men på den andre sida viser meiningsmålingar at Frp risikerer nærast å bli utradert i mellom anna Bergen i lokalvalet i haust.

Eit paradoks er at det ikkje først og fremst er bompengefinansierte motorvegprosjekt Frp er mot, men byvekstpakker, der bompengane i all hovudsak går til andre ting enn vegbygging.

– SV har gått mot desse motorvegutbyggingane – på til saman 10 milliardar i bompengar – og er glad om vi kan få støtte. Men det må skje på ein måte som ikkje bidrar til at folk mistar respekt for Stortinget, seier Lysbakken.

