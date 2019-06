Temperaturar opp mot 30 grader og torevêr fleire stader

innenriks

Nord i Trøndelag har det vore kraftige regnbyer, fleire lynnedslag og tore allereie tysdag, opplyser meteorologane.

I Telemark og Agder kan det onsdag komme kraftige regnbyer med tore mot kvelden, og det er sendt ut farevarsel for onsdag kveld og natt til torsdag for Agder-fylka.

Både onsdag og torsdag ser ut til å bli ein våt affære med både regn og regnbyer i Sør-Noreg, varslar meteorologane. Førebels ser det ut til at det blir mest nedbør Austafjells.

Torsdag er det venta kraftige torebyer fleire stader, mellom anna på Austlandet, i Telemark og Agder. Også i Rogaland og Hordaland kan det bli torevêr og regn.

Det følgjer òg med temperaturar mellom 25 og 30 grader, mellom anna i Oslo, Bergen, Stavanger.

Nord-Noreg slepp billegare unna. Det kan komme ei og anna regnbye onsdag, og nedbøren vil henge igjen i Troms og Finnmark også torsdag. I Nordland vil det utover torsdagen bli pent vêr og sol fleire stader.

Mot helga blir det «litt av kvart» på vêrfronten. Meteorologane understrekar at prognosane framleis er usikre, men seier at det ikkje ser ut til at nokon slepp heilt unna nedbør.

