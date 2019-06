Traktorførar i retten etter dødsulykke

innenriks

Under rettsbehandlinga på tysdag i Hardanger tingrett svarte den tiltalte mannen nei på spørsmålet om straffskuld.

Ulykka skjedde på fylkesveg 49 mellom Norheimsund og Tørvikbygd på kvelden den 7. mars 2017. Tilhengaren losna frå traktoren og trefte deretter personbilen som 37-åringen køyrde, i sida, skriv Bergens Tidende.

Statsadvokaten har tiltalt traktorføraren for brot på paragraf 281 i straffelova om «uaktsom forvoldelse av død», og dessutan paragraf 3 i vegtrafikklova. I ein rapport frå Vegvesenet kjem det fram at tilhengarfestet ikkje var køyrt heilt inn, og at tilhengaren mest sannsynleg losna då traktoren køyrde over ein fartshump.

– Eg føler eg ikkje kunne gjort noko på nokon annan måte. Eg køyrde rundt i tunet heime med hengaren på, før eg drog. Alt såg heilt i orden ut då eg køyrde heimanfrå, sa mannen.

