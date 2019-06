Unge Høgre: Hent alle Syria-barna heim

innenriks

– Det er bra ein har fått heim dei fem, men det kan ikkje bli ei slag kvilepute, seier leiar Sandra Bruflot i Unge Høgre til Vårt Land.

Tidlegare i år anslo Politiets tryggingsteneste (PST) at det var rundt 40 barn med norsk tilknyting i Syria, men sidan er minst tolv henta ut, fem til Noreg og sju til Sverige.

Bruflot meiner norske styresmakter bør gjere alt i si makt for å hente heim alle desse barna.

– Eg meiner vi må gjere det vi kan, òg viss det betyr at foreldra er med. Desse foreldra får ein straffeforfølgje, seier ho.

– Berre foreldrelause barn

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim understrekar at semja mellom regjeringspartia berre gjeld dei foreldrelause.

– Vi har sagt at det avgrensar seg til å hente heim foreldrelause barn, men var veldig klar over at det er risiko for at det straks ville komme krav om at vi skal hente fleire, seier han.

Helgheim meiner det blir eit umogleg prosjekt å hente heim fleire barn frå dei syriske flyktningleirane utan å òg måtte hente heim foreldra til barna.

– Vi skal ikkje under nokon omstende bidra til å hjelpe etterlyste forbrytarar som har slutta seg til IS, til Noreg. Vi har sikkerheita til innbyggarane å ta vare på, fastslår Helgheim.

– Uetisk og juridisk gale

Regjeringa har uttalt at norske styresmakter kan hjelpe dei norske barna i Syria dersom foreldra samtykker og blir igjen i Syria. Fleire jussprofessorar er tvilande til om slike samtykke er gyldige, skriv NRK.

– Viss du får valet mellom å sende barnet frå deg, eller la barnet bli verande i leiren – der dei risikerer å bli alvorleg sjuke eller i verste fall døy – det er ikkje ein reell valsituasjon. Derfor kan du ikkje bygge dette på samtykke. Det blir både uetisk og juridisk gale, seier professor i barnerett Elisabeth Gording Stang ved Oslomet.

Også jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen meiner politikken til regjeringa er juridisk uhaldbar.

– Viss barnet er saman med mora og begge er norske statsborgarar, så kan eg ikkje sjå at det er nokon måte å få berre barnet til Noreg på, som er lovleg etter norsk rett, seier Einarsen til NRK.

