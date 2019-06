Utval foreslår fleire tiltak for livslang læring

innenriks

Markussen-utvalet vart sett ned av regjeringa i fjor for å finne ut der behovet for auka kompetanse gjennom etter- og vidareutdanning er størst.

Tysdag vart rapporten til utvalet lagt fram. Det blir foreslått fleire tiltak som å styrke tilbodet av utdanning og opplæring definert ut kva som er behovet i arbeidslivet, å betre kvaliteten på tilbodet og dessutan auke tilgangen til utdanning og opplæring for fleire. Utvalet vil òg auke det regionale ansvaret for koordinering og mobilisering av utdanninga.

Lånekassen

Eitt av forslaga er å endre reglane for støtte frå Lånekassen. Utvalet meiner at Lånekassen i dag er meir tilpassa ordinære førstegongsstudentar, noko som passar dårleg med ønsket om livslang læring.

Markussen-utvalet foreslår derfor å innføre moglegheita for eit ekstralån for personar over 30 år og dessutan å utvide lånemoglegheita for dei over 45 år. Dei foreslår òg å fjerne regelen om at ein må gjennomføre utdanninga over minst eit semester, og gi støtte òg til dei som studerer mindre enn 50 prosent. I rapporten blir det foreslått òg at regelen om at ein kan få lån over maks åtte år fjernast og blir erstatta med eit maksimumsbeløp som ein kan låne.

Utvalet peikar òg på at reglane per i dag er slik at det berre blir gitt støtte til formell utdanning, og ønsker å opne for at ein kan få støtte til deltaking hos godkjente tilbydarar av ikkje-formell opplæring.

Formelle krav

Markussen-utvalet vil òg forenkle og auke moglegheitene til å ta utdanning både når ein får dagpengar eller er sjukmeldt. Dei meiner at reglane i dag er for restriktive og foreslår at utdanningsmoglegheitene for arbeidsledige blir forbetra.

Utvalet meiner òg at studentar utan formell studiekompetanse skal kunne avleggje eksamen og oppnå studiepoeng innan høgare utdanning.

Eige program for arbeidslivet

Utvalet foreslår å opprette eit nytt program, «Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging». Målet er å få ei forsterka satsing på livslang læring der behovet til arbeidslivet er utgangspunktet.

Administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO reagerer positivt på forslaga.

– Skal vi klare å skape dei hundre tusen av nye jobbar vi treng framover, er vi avhengige av denne typen forslag som Markussen-utvalet her kjem med. Det er slutt på at utdanning er noko du tar før du byrjar i jobben. Framover skal vi utdanne oss på jobben heile vegen til vi blir pensjonerte. Omstillingstakta og teknologiutviklinga tvingar fram dette, seier Almlid i ein kommentar til NTB.

– Vi har lenge vore opptatt av at dei offentlege tilboda passar til kva bedriftene faktisk har behov for, kjem raskare på plass og at det blir utvikla meir modulbaserte utdanningar som er mogleg å kombinere med jobb, seier han.

