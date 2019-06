Endå eit oppdrettsanlegg ramma av dødsalgane

innenriks

Fiskeridirektoratet melde tysdag om åtferdsendring og død laks ved to lokalitetar utanfor Tromsø, men opplyste seinare same dag at dette gjeld ytterlegare eit anlegg.

– Prøver tatt tysdag viser førekomst av Chrysochromulina-algen, men også av andre typar algar, seier kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet til NRK.

Anlegga som er ramma er eigd av selskapa Lerøy Aurora og Sjurelv Fiskeoppdrett.

Fiskeridirektoratet veit derimot ikkje kor stort omfanget er enno, men ifølgje Aase er det så langt observert nokre hundre døde fisk.

Natt til onsdag kom Fiskeridirektoratets båt Rind til Tromsø, der han skal analysera vatnet ved anlegga.

Nær 8 millionar laksar er døde som følgje av dødsalgane, noko som har ført til tap på fleire hundre millionar kroner for lakseoppdrettarar i dei to nest nordlegaste fylka i landet.

(©NPK)