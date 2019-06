Høgre med ekstraordinært sentralstyremøte om pelsdyr

innenriks

– Det er berre éi sak på dagsordenen, og det er pelsdyrforliket som vart presentert i førre veke, stadfestar Høgres Ingvill Dalseg overfor nettavisa Opp.no i Oppdal.

Dalseg er vara til sentralstyret i Høgre og stiller på videokonferansen.

Varaordføraren i Oppdal har engasjert seg sterkt for næringa og har tidlegare fått med seg heile fylkespartiet i kampen for å betre erstatningsordningane for pelsdyrbøndene.

– Sentralstyret har vist stor interesse for saka, partiet har fått mange tilbakemeldingar etter at forliket til regjeringa vart presenterte i førre veke, seier Dalseg.

Det er forslaget til kompensasjonsordning som har vakt reaksjonar. Regjeringspartia foreslo mellom anna å betale erstatningar ut frå bokført verdi og ikkje reell verdi, noko som fører til at pelsdyrbønder som har brukt eit heilt liv på å bygge opp verdiar, sit med lite igjen når erstatningane er utbetalte.

Regjeringa har lagt til grunn ei ramme på rundt 600 millionar kroner, medan analysar frå Oslo Economics viser at den reelle kostnaden er 2,3 milliardar kroner.

(©NPK)