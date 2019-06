Historisk god luftkvalitet i norske kommunar

innenriks

I fleire norske byar har det tidlegare vore for høge verdiar, men for første gong på 16 år er luftkvaliteten i byar, som målte luftkvaliteten, historisk god. Og sjølv om Oslo i både 2017 og 2018 hamna akkurat på grenseverdien på 40 mikrogram per kubikkmeter, oversteig heller ikkje hovudstaden maksimumsgrensa.

Samtidig heldt nesten alle kommunar seg under grenseverdien for svevestøv (PM10). Det var berre Hamar og Elverum som braut denne grenseverdien, noko dei gjorde for første gong sidan grensa vart sett.

Det viser den førebelse oppsummeringa av den lokale luftkvaliteten i 2018, opplyser Miljødirektoratet i ei pressemelding.

– Kommunar, fylke og staten har jobba hardt for å redusere eksosutsleppa i ei årrekke. Det er flott å sjå at arbeidet gir resultat. Vi er godt fornøgde med at befolkninga i norske byar og tettstader får betre luft, seier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Vegtrafikk er hovudkjelde

Det er hovudsakleg vegtrafikk som er årsaka til at den lokale luftkvalitetane blir forureina av nitrogendioksid og svevestøv.

Men sjølv om vegtrafikken aukar og nordmenn får fleire bilar, har det ifølgje Miljødirektoratet generelt vore ein nedgang av utsleppa av nitrogendioksid (NOx) dei siste 30 åra.

Dei langsiktige tiltaka med å auke delen eksosfrie bilar, redusere trafikken og legge til rette for syklistar, forgjengarar og kollektivtrafikk, kan dermed sjå ut til å gi resultat. I tillegg til at det har vore ein betydeleg utsleppsreduksjon frå tunge køyretøy, og dessutan fleire el- og hybridbilar på norske vegar og lågare utslepp frå personbilar som bruker fossilt drivstoff.

Tiltaka må halde fram

Den lokale luftkvaliteten blir påverka av fleire faktorar, anten det er arealplanlegging som legg til rette for sykkel, gonge og kollektivtrafikk, satsing på elbilar og kollektivtrafikk eller vêrforhold.

Men for å halde oppe god luftkvalitet i åra framover, er det ifølgje Hambro viktig at arbeidet held fram.

– Vi ser bort frå ikkje at nokre byar bryt grenseverdien for NO2 igjen dersom innsatsen med å redusere eksos blir redusert, eller vi får periodar med særleg ugunstige vêrforhold som inversjon. Det er derfor viktig at arbeidet med gode langsiktige tiltak held fram, seier Hambro.

– Oppmuntrande

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) meiner det er oppmuntrande at alle norske byar har halde seg under grenseverdiane for den helseskadelege gassen nitrogendioksid denne vinteren. Men til liks med Hambro meiner statsråden at tiltak må stimulerast for å sikre betre luftkvalitet.

– Sjølv om vi i Noreg er komne langt, viser dette at vi òg må halde fram å stimulere til auka bruk av elbilar og planleggje så det blir lettare å ta kollektivtransport, sykle og gå i byane. I kortare periodar med særleg dårleg luftkvalitet kan det framleis vere behov for auka bomsatsar, datokøyring eller hyppigare feiing av gatene for å betre luftkvaliteten, seier Elvestuen.

