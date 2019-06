Måling: 19 prosent vurderer å stemme på bompengeparti

innenriks

I Nettavisen-målinga har 1.000 nordmenn vorte spurde om kor sannsynleg det er at dei vil stemme på Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ved kommunevalet i haust.

8 prosent svarer at det er svært sannsynleg at dei vil stemme på partiet, 5 prosent seier at det er noko sannsynleg, medan 6 prosent svarer at dei kanskje vil stemme på bompengepartiet ved lokalvalet.

Ifølgje tal frå målinga er det dei spurde i Trøndelag som er minst tilbøyeleg til å stemme FNB, medan heile 32 prosent av respondentane på Vestlandet vurderer å stemme på bompengepartiet.

Bompengemotstanden på Vestlandet er stor, noko som også har gitt utslag på lokale meiningsmålingar. I ei meiningsmåling i Bergens Tidende 21. mai fekk bompengepartiet 25,4 prosent oppslutning og var det største partiet i Bergen.

Ved kommunevalet stiller FNB liste i Bergen, Oslo, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Sandnes, Sola, Klepp, Askøy, Alver og Øygarden, i tillegg til i fire fylke. I Drammen og Tromsø er det andre bompengelister.

