Politiet opnar etterforsking av nye truslar mot bergensbyråd

Politiet skal òg etterforske eit hol, som bergensbyråden meiner er eit kulehol, i stuevindauget hennar, stadfestar politiinspektør Olav Valland i Vest politidistrikt til kanalen.

Brevet som kommunen har meldt, låg på pulten til Ap-politikaren tysdag, like før ho skulle fortelje pressa om truslane og trakasseringa ho har vore utsett for, som har gjort at ho går med valdsalarm.

Tysdag skreiv NRK om at Tryti, som blir kalla «bybanens mor», har vorte utsett for trakassering og truslar, som ho oppfattar som ein del av bompengeaksjonen.

