Rapport: Smart lading av elbil kan spare 11 milliardar kroner

innenriks

DNV GL og Pöyry Management Consulting har laga rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler» på oppdrag frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Alle elbilar i dag blir produserte med løysingar for smart lading. Det betyr at du sjølv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. No treng vi verkemiddel som motiverer elbileigarar til å lade når straumforbruket generelt er lågt, til dømes om natta, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rapporten anslår òg behovet for investeringar dersom ladinga skjer når kapasiteten i straumnettet allereie er knapp. Anslaga viser at det då vil vere behov for investeringar i straumnettet på om lag 11 milliardar kroner.

Anslaga er berekna for eit scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområde som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområde med mellom anna jordbruk og hytter.

