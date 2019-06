Slutt på papirarkivering hos Arkivverket

innenriks

Dei 70.000 kvadratmeterane Arkivverket har på Sognsvann i Oslo var for fleire år sidan smekkfulle og no er det full stopp på arkivering av papirdokument.

– Det finst i dag like mykje papir ute i statsforvaltinga som vi har frå før i arkiva våre her på Sognsvann. Og vi får ikkje meir magasinplass. Derfor måtte vi finne andre måtar å jobbe på, seier Stian Norli, underdirektør ved seksjon for avlevering ved Riksarkivet i Oslo til Aftenposten.

Statsforvaltinga skal no sjølv skanne dokumenta digitalt og deretter overlevere dei til Arkivverket for digital lagring. Dei fysiske dokumenta skal ikkje lenger lagrast, men blir makulerte når dei er arkiverte digitalt.

I tillegg er det starta eit prosjekt som skal gå gjennom dei allereie lagra dokumenta og skanne dei. Berre spesielt verdifulle og historiske dokument skal framleis lagrast i original stand.

– Det vi har sagt, er at dokument frå før 1950 ikkje skal kasserast fysisk. Det er heller ikkje slik at vi skal byrje å kaste ting som vi allereie har liggjande i arkiva våre her på Sognsvann, seier Norli.

(©NPK)