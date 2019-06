Steilt mellom Venstre og Frp før krisemøte

innenriks

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark reagerer kraftig på måten Frp opptrer på stilt overfor veljarflukt og intern bompengestrid.

– Dei held regjeringa som gissel fordi dei slit på meiningsmålingane, seier han til NTB.

Onsdag ettermiddag samlar Frp-leiar og finansminister Siv Jensen troppane til ekstraordinært landsstyremøte for å diskutere bompengesituasjonen.

– Vi forventar å få til noko med dei andre partia. Dette blir truleg òg tilbakemeldinga frå landsstyret i morgon, sa parlamentariske leiar Hans Andreas Limi i Frp etter eit møte i stortingsgruppa tysdag.

Dei fire regjeringspartnarane har ifølgje Frp-toppen hatt samtalar både om regjeringsplattforma og om landsmøtevedtaket om å hente bompengar frå oljefondet.

– Forhandlingane er oppfølging både av det som ligg i regjeringsplattforma og det som ligg i landsmøtevedtaket, seier Limi.

– Ikkje noko å gi

Utsegnene frå Limi får Hansmark til å stegle.

– Vi har ingen bompenge-siger å gi Frp. Det skal koste å forureine, og dei som køyrer fossile bilar gjennom byane må vere med og betale for å finansiere viktige kollektivprosjekt, seier han.

Fleire punkt i regjeringsplattforma handlar om å redusere bompengedelen, effektivisere bompengesektoren, redusere takstane i eksisterande prosjekt og innføre frådrag for bompengeutgifter.

Problemet for Frp-leiinga er at kvart og eit gjennomslag anten vil bli svært kostbar, eller komme på kollisjonskurs med Venstre-politikken.

– Frp fekk dessverre gjennomslag for eit bompengefrådrag, men det kan ikkje vere snakk om at det skal bli billegare å køyre bil. Bompengar skal kjennast på lommeboka, seier Hansmark.

Landsmøtevedtak

Før landsstyremøtet har fleire fylkesleiarar i partiet tatt til orde for at partiet må gå ut av regjeringa viss det ikkje får til kutt i bompengeutgiftene.

Samtidig har sentrale Frp-politikarar åtvara mot å forlate samarbeidet.

– Vi veit at det første som skjer viss vi ikkje har handa på rattet, er at situasjonen vil endre seg dramatisk i retning av korleis vi hadde det før, nemleg at bilistane betaler inn meir enn ein får tilbake i veg, sa finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad i Frp til NTB tysdag.

Samtidig har Roy Steffensen, leiar i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget og møtande i landsstyret, åtvara mot å komme med symbolske forslag om å bruke oljefondet til å dekke bompengegjeld.

– Det vil berre føre til at også Venstre må få lov til å fremme sin primærpolitikk, som er vegprising. Konsekvensen blir då at forslaget vårt fell, medan Venstres blir vedtatt, sa han måndag.

Får støtte for krav

I ei undersøking Ipsos har gjort for Dagbladet svarer to av tre spurde at dei støttar Frp-kravet om at bompengar skal gå til vegbygging.

65 prosent svarer at kollektiv- og sykkelvegutbygging bør bli finansiert på andre måtar, medan 24 prosent meiner at bilistane bør betale. Dei resterande 11 prosentane svarer at dei ikkje meiner noko om saka.

Samtidig blir Frp passert av MDG i ei partimåling Norstat har gjort for Aftenposten og NRK.

Frp går tilbake 0,5 prosentpoeng, til ei oppslutning på 7,2 prosent, medan MDG går fram med 2,8 prosentpoeng til 9,2 prosent. Samtidig får Folkeaksjonen nei til meir bompengar 4,8 prosent oppslutning.

