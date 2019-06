Svekt Hydro-resultat – dataangrepet kosta 300–350 millionar

innenriks

Selskapet varsla i slutten av april at dataangrepet 19. mars truleg ville koste selskapet 400–450 millionar kroner. Dette er no betydeleg nedjustert.

Det underliggjande resultatet til Hydro før finanspostar og skatt var 559 millionar kroner i første kvartal. I same kvartal i fjor var resultatet på 3.147 millionar kroner. Hovudårsaka er lågare realiserte prisar på aluminium, høgare råvarekostnader og effekten av produksjonsavgrensinga ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil.

Resultatet er likevel sterkare enn det analytikarane på førehand hadde venta.

– Eg er glad for at produksjonsavgrensinga ved Alunorte er oppheva, slik at vi no kan konsentrere oss om å ta opp att trygg og normal drift ved Alunorte, Paragominas og Albras. Den brasilianske verksemda dannar grunnlaget for Hydros overordna agenda og ambisjonen vår om å auke lønnsemda, seier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i ein kommentar til kvartalsrapporten.

Rapporten skulle eigentleg bli lagt fram 30. april, men måtte utsetjast på grunn av det omfattande cyberangrepet.

– Vi er framleis optimistiske når det gjeld dei langsiktige utsiktene for aluminium. Men grunna uvissa i marknaden og utfordringa med lønnsemd i bransjen generelt, vil vi heve betringsambisjonane våre, gjere ein strategisk gjennomgang av Rolled Products og sørgje for strengare finansiell disiplin og høgare inntening, seier Aasheim.

Ho fortel at Hydro vil arrangere ein investordag 24. september der dei oppdaterte ambisjonane vil bli lagt fram.

UNDERSAK: Fakta om kvartalsresultatet til Norsk Hydro

Nøkkeltal frå Norsk Hydro ASAS resultatrekneskap for første kvartal 2019. Tal for same periode året før i parentes.

* Driftsinntekter: 37.583 millionar kroner (39.979 millionar kroner)

* Driftsresultat: 20 millionar kroner (3.301 millionar kroner)

* Resultat før skatt: 26 millionar kroner (2.86 milliardar kroner)

(©NPK)