innenriks

Politiet vart varsla om ulykka klokka 2.41 natt til onsdag. Det skal berre ha vore éin bil som var involvert då han køyrde av vegen på riksveg 7. Dei første meldingane fortalde at det var to personar i bilen og at dei hadde komme seg ut av bilen.

– Begge personar er vakne. Ein blir køyrd i ambulanse til Voss sjukehus. Ein blir frakta i luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus i Bergen, opplyste politiet klokka 4.11.

