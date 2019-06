Berre SV, MDG og Raudt støtta klimastreikarane i Stortinget

innenriks

– Vi seier ja til 60 prosent utsleppskutt, nei til nye oljelisensar og ja til 65 milliardar til klimatiltak i utviklingsland. Vi stemmer for å erklære klimakrise, slo MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm fast då forslag frå SV og MDG vart debattert i Stortinget torsdag.

– Vi stemmer for ei styrt utfasing av olje- og gassnæringa. Vi stemmer for eit nytt, ambisiøst klimaforlik og for at regjeringa skal seie nei til ein ny rullebane på Gardermoen, sa ho.

29. mars demonstrerte 40.000 ungdommar for ein betre klimapolitikk, og SV og MDG tok med seg krava deira inn i stortingssalen. Den globale protestrørsla er framfor alt inspirert av den svenske aktivisten Greta Thunberg.

– Det er ingen tvil om at vi må gjere mykje meir for å nå målet om å avgrense den globale oppvarminga under 1,5 grader, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Regjeringa må gjere meir av det vi er i gang med. Vi må halde fram å satse på kollektivtransport, sykkel og gange i dei store byane. Vi må halde fram å satse på jernbane, som auka med 5 prosent i fjor, sa han.

Frps Terje Halleland reagerer på at SV og MDG fremmar forslag det ikkje er berekna kostnaden av.

– Eg reagerer på at etablerte parti vel å kopiere urealistiske krav, utan å tenke gjennom kva for konsekvensar desse forslaga vil få for økonomien, arbeidsløysa og ikkje minst for klimaet, seier han.

(©NPK)