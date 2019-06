Forslag om å fjerne 350-kronersgrensa klart

innenriks

Etter dagens reglar er varer med verdi under 350 kroner fritatt frå avgifter og toll.

Men Stortinget har vedtatt å fjerne grensa og gjeninnføre avgift for varesendingar av låg verdi frå utanlandske seljarar eller tilbydarar til forbrukarar i Noreg frå 1. januar 2020.

Den utanlandske tilbydaren skal no krevje inn moms ved sal til forbrukarar i Noreg og betale inn avgifta til Skatteetaten via ei forenkla nettløysing, ifølgje Finansdepartementet.

– Nettbutikkar som er registrerte i Noreg, krev i dag inn meirverdiavgift ved slike sal. Meirverdiavgifta og eventuelle gebyr til speditørar/transportørar kan dermed inngå i prisen som forbrukaren blir tilbodne, heiter det.

Forbrukaren og transportøren unngår dermed å ha noko med avgiftsbetalinga til skattestyresmaktene å gjere.

Brus og godteri må deklarerast

Samtidig har departementet jobba for å gjere nettløysinga enkel å bruke for utanlandske tilbydarar.

Departementet foreslår at varer med verdi under 350 kroner framleis skal kunne leverast til forbrukar utan ordinær tollbehandling, sidan meirverdiavgift allereie er betalt når vara kjem til Noreg.

Finansdepartementet foreslår at mat, brus og godteri må deklarerast ved innførsel til Noreg, og at meirverdiavgift og eventuell særavgift på mat, brus, godteri og liknande blir betalt. Finansdepartementet foreslår at næringsmiddel blir avgiftslagt frå første krone.

KrF-gjennomslag

KrF har lenge kjempa for å få fjerna 350-kronersgrensa, noko partiet, til liks med næringslivsaktørar, meiner er viktig for norsk næringsliv og for norske arbeidsplassar.

– Fritaket for moms på varer kjøpt i utlandet som har lågare verdi enn 350 kroner, svekker inntektene til staten, og det gir ei kraftig konkurranseulempe for norske bedrifter og norske arbeidsplassar, seier KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug til NTB.

Bakgrunnen for at 350-kronersgrensa vart innført, var mellom anna at slike lågverdivarer skulle unngå høge gebyr ved fortolling. Høgre, Frp og Venstre forsvarte lenge ordninga av omsyn til forbrukarar som ønsker å småhandle på nett.

Høyringsfristen er 5. august.

