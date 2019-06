Hurtigruten klagar inn Nordkapp-einerett til ESA

innenriks

– Dagens situasjon på Nordkapp der ein privat aktør får setje opp bom, kontrollere tilgangen og drive monopol på ein av Noregs største naturattraksjonar, er ikkje berre utanfor all fornuft, det er òg ulovleg. Dette er eit brot på EUs reglar om fri konkurranse, seier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten til NTB.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saka først.

Hurtigruten klagar no inn både Nordkapp kommune og Finnmarkeigedommen (FeFo) til EFTAs overvakingsorgan ESA, som passar på at Noreg og dei andre EFTA-landa Island og Liechtenstein følgjer EØS-avtalen.

Populært turistmål

I dag leiger hotellgiganten Rica Eiendom Norkappplatået. Der driv dei Nordkapphallen, som igjen blir leigd ut til Scandic. Prisen for éin vaksenbillett for å besøke platået ligg i dag på 285 kroner, og over 250.000 personar besøker platået kvart år.

Rica Eiendom, som administrerer festeavtalen på vegner av Rica og Scandic, seier at dei ikkje har avdekt at det er i strid med konkurransereglane i EU å inngå ein festeavtale.

– Vi har gitt kommunen innspel og jobba godt med dei. Vi er i ein prosess på oppløpssida og vil ikkje kommentere dette i full breidde før saka er politisk behandla. Vi ønsker ikkje å gi kommentarar på noverande tidspunkt, seier administrerande direktør Gisle Evensen i Rica Eiendom til DN.

– Alltid vore slik

Ordførar Kristina Hansen i Nordkapp kommune tar Hurtigrutens klage til etterretning, og peikar på at den noverande ordninga har vart i mange år.

– Det konseptet som er på Nordkapp-platået med berre ein aktør, har vore slik i alle år. Konseptet har alltid vore slik. Om det strir mot konkurransereglane, har det i så fall gjort det lenge, seier Hansen.

Hurtigruten meiner at Nordkapp kommune bidrar til ei ytterlegare privatisering av den populære turistattraksjonen, og meiner at dei heller bør opne opp for konkurranse.

– Å sleppe til fleire aktørar skaper betre tilbod, meir aktivitet og ikkje minst fleire lokale arbeidsplassar. For oss er det heilt uforståeleg at ikkje kommunen ønsker å gripe moglegheita han har no til å ta kontroll over utviklinga av Nordkapp, seier Bjørnflaten.

