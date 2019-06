Klimarapport frå Equinor: – Ei berekraftig framtid blir stadig verre å få til

innenriks

– Verda gjer framsteg med tanke på å sikre tilgang til energi for stadig fleire menneske. Vi ser òg rekordrask vekst innan ny fornybar energi. Samtidig går tida utan at vi ser reduksjonar i dei globale CO2-utsleppa, og då blir vegen til ei berekraftig framtid stadig meir krevande, seier sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor til NTB.

Jo lenger auken av globale utslepp held fram, desto meir nødvendig blir det med kraftigare tiltak for å nå klimamåla, heiter det i den 9. utgåva av Energy Perspectives. Rapporten, som torsdag vart lagt fram av Equinor, handlar om utfordringar og moglegheiter knytt til å møte energibehovet i verda på ein berekraftig måte.

– Å endre energisystema er nøkkelen, men vi treng òg massive betringar i energieffektiviteten og mykje meir karbonfangst og lagring. Vi treng alle desse tiltaka samtidig, seier Wærness.

Tre framtidsscenario

Ifølgje rapporten er klimatiltaka i dag langt frå nok til å få verda på rett kurs for å halde den globale oppvarminga godt under 2 grader. Det samla globale energibehovet auka med 2,3 prosent i 2018, det raskaste sidan 2010. Kvar dag bruker verda no rundt 100 millionar fat olje og rundt 11 milliardar kubikkmeter naturgass. For å nå ambisjonane i Parisavtalen må toppen i oljeetterspørselen snart vere nådd.

Å vente med klimatiltak aukar dermed utfordringane, står det i rapporten, som peikar på tre moglege framtidsscenario: «Reform» presenterer ei framtid driven av teknologiutvikling og godarta marknadskrefter, støtta av ein gradvis oppstramma energi- og klimapolitikk. «Rivalry» (rivalisering) beskriv ei framtid der energibytinga blir redusert av mangel på tillit, betydeleg geopolitisk usikkerheit og ineffektive løysingar på vanlege utfordringar, som dei vi har i dag. «Renewal» (fornying) derimot, viser korleis energimarknaden må gå fram for å bidra til ei berekraftig framtid.

– Utfordringane med å oppfylle det globale energibehovet på ein berekraftig måte er omfattande og mangearta. Eg håper Energy Perspectives 2019 vil bidra til diskusjonar om energiframtida vår, skriv Wærness i rapporten.

Manglande samarbeid

Wærness peikar på at vi i dag dessverre ser mange teikn på svekt samarbeid i verda.

– Vi ser òg meir polarisering i klimadebatten, med auka aktivisme for endring, men også protestar mot dei sosiale konsekvensane av endringar. Sidan ny fornybar energi veks fram, er det òg meir fokus på konsekvensane av nye energiprosjekt på naturen. Til saman viser desse trendane den politiske kompleksiteten i det å møte klimautfordringa, seier Wærness.

Energy Perspectives er ein uavhengig rapport utarbeidd av Equinors analytikarar, og han beskriv tre moglege utviklingsbaner for verdsøkonomien, internasjonale energimarknader og energirelaterte klimagassutslepp.

(©NPK)