Lasteskip køyrde i Nordhordlandsbrua

innenriks

Politiet vart varsla om hendinga klokka 2.56 natt til torsdag. Det var sju personar om bord i den 80 meter lange båten, men ingen kom til skade.

– Det er tilsynelatande ingen skadar på brua, så E39 som går over, er ikkje stengt, sa operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Der leia under Nordhordlandsbrua går, er det om lag 30 meter høgt, men bulkskipet var ikkje der då samanstøyten med brua skjedde.

Dagleg leiar Roy Fonnes i reiarlaget Fonnes Shipping seier tilBergens Tidende at situasjonen er under kontroll.

Klokka 4.20 melde brannvesenet at skipet var klar av brua og at det gjekk for eigen maskin.

– Ingen større oljelekkasje frå båten. Den går til kai ved Steinestø, skriv 110 Hordaland på Twitter.

Nordhordlandsbrua består av ei 1.246 meter lang flytebru i stål og ei 346 meter lang bru med hovudspenn på 172 meter. Total lengde på bruanlegget er 1.610 meter.

(©NPK)