No startar jordbærsesongen for fullt: – Svært god kvalitet på bæra

innenriks

– Det ser ut til å bli bra avlingar. Vi har hatt ein veldig kjølig mai, og då blir det svært god kvalitet på bæra. Det trur eg gjeld for heile landet, seier jordbærbonde Geir Joa, som held til på Sola utanfor Stavanger, til NTB.

Han var blant dei aller første som byrja å hauste jordbær og starta allereie 9. mai.

– Sesongen ser lovande ut, både for dei som skal selje bæra, og for dei som skal ete dei, seier Joa.

Beskjedne mengder

Førebels er produksjonen berre i gang i Rogaland, Vestfold og Buskerud, og det blir levert beskjedne mengder jordbær til butikkane.

Landbruksdirektoratet opplyser at det er meldt om to tonn jordbær inn til butikkane denne veka.

– Det er ganske lite, og enno tidleg i sesongen. Det er berre dei som dyrkar i tunnelar som har ferdige bær. Når sesongen er i gang, kan det vere vanleg med 600–700 tonn på ei veke, seier rådgivar Kaja Mathisen i Landbruksdirektoratet.

Ho påpeikar at den norske hovudsesongen vanlegvis er i juli, når dei fleste bæra frå frilandsproduksjonen blir klare. I fjor førte likevel ekstremvarmen til at sesongen starta ein del tidlegare.

Jordbærboomen nærmar seg

Hos Geir Joa på Sola leverer dei allereie ein god del bær til butikkar.

– Vi køyrer ut nye bær kvar dag og sel litt sjølve. Vi leverer mellom 100 og 150 kassar om dagen, seier han.

Han spår at det vil vere ein god del meir bær på marknaden allereie om to veker.

– Då vil ein ha bær over heile Sør-Noreg og på Austlandet. Mange stader er produsentane heilt i startgropa no. Eg tippar det vil vere nokså store mengder i slutten av juni, seier han.

Kva kostar godsakene?

Bonden er forsiktig med å spå kva prisnivå vi får på jordbæra i år.

– Prisane varierer frå dag til dag. Det kjem an på temperaturane og kor mykje som blir produsert, så det er heilt umogleg å vite kva prisar vi får seinare, seier han.

Sjølv sel han for tida bær til 40 kroner per korg på 300 gram, medan bæra i starten av sesongen kosta 45 kroner for 250 gram på Sola.

Ifølgje Landbruksdirektoratet sel bøndene bæra for 100 kroner kiloet i snitt denne veka.

I fjor vart det selt 4.707 tonn jordbær her til lands, medan det vart selt 10.347 tonn importerte bær, ifølgje tal frå Opplysningskontoret for frukt og grønt.

(©NPK)