Politiforum kåra til årets fagblad

Redaktør Ole Martin Mortvedt fekk prisen av juryleiar Kjersti Løken Stavrum i Oslo torsdag kveld.

– Dette er ikkje ein pris for lang og tru teneste. Det er ein heider til ein publikasjon som har vist musklar over fleire år. Det er ein heider til dykk som vil noko med det de publiserer, de som stadig imponerer – og som år etter år viser at de tenker heilskapleg frå idé til presentasjon, sa Stavrum.

– Vi i juryen oppfattar at de har ei utprega stoltheit over den publikasjonen de lagar, vi trur de inspirerer òg andre i fagpressa og dessutan utanfor, sa juryleiaren vidare.

Forutan Stavrum, som er direktør i Stiftelsen Tinius, bestod juryen av Morten Løberg (foto), Nina Thorvaldsen (marknadsarbeid), Anne Hafstad (gravejournalistikk), Reidun Kjelling Nybø (journalistikk og redaksjonell leiing), Yngve Vogt (journalistikk) og Tormod Haugstad (journalistikk).

