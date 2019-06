SSB spår tre rentehevingar dei neste tre åra

innenriks

Den første rentehevinga er venta å komme no i juni. Renta på rammelån vil då stige til 3,6 prosent i 2022, spår Statistisk sentralbyrå (SSB).

Noregs Bank valde i mai å halde styringsrenta uendra på 1 prosent, men varsla at dei truleg vil setje den opp i juni.

Sjølv med meir internasjonal uro og redusert marknadsvekst, ligg det an til at rentene i Noreg vil auke framover, meiner forskarar i SSB, som torsdag presenterte utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

Dei påpeikar at målet til Noregs Banks er ein årsvekst i konsumprisane som over tid skal vere nær 2 prosent.

