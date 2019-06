Ungarn gjekk til Trump for å presse Noreg i våpenhandel

innenriks

Ungarn har inngått ein avtale med Noreg om kjøp av luftvernsystemet NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) som blir produsert av Kongsberg Gruppen i samarbeid med amerikanske Raytheon.

Prislappen for våpensystemet er 1 milliard dollar, skriv VG, men signeringa av avtalen dryger frå norsk side.

Noreg og Ungarn har likevel ein konflikt gåande for tida om korleis eit norsk bidrag på 214,6 millionar euro (rundt 2,1 milliardar kroner), skal brukast. Pengane er EØS-midlar som blir gitt med klare føringar frå landet som donerer dei. Ungarske styresmakter vil derimot sjølv avgjere korleis pengane blir brukte, noko som er strid med EØS-reglane. På grunn av denne usemja har Noreg sett signeringa av våpenkontrakten på vent.

Under eit møte statsministeren i Ungarn hadde med Trump i Washington i midten av mai vart denne saka eit hovudtema. Utanriksdepartementet i Noreg er kjent med at saka var eit tema under møtet Orbán hadde med Trump, får VG stadfesta. Det blir oppfatta som uakseptabelt frå norsk side at kjøp av forsvarsmateriell og forhandlingar om ny rammeavtale om EØS-midlar blir sett i samanheng.

– Det er ingen samanheng mellom desse sakene, og det vil uansett ikkje få oss til å endre posisjon i forhandlingane. Vi er i jamleg kontakt med amerikanske styresmakter og vi har ingen grunn til å tru at USA vil følgje opp det ungarske initiativet, seier statssekretær Audun Halvorsen i Utanriksdepartementet til avisa.

