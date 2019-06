Askøy ventar prøvesvar etter mogleg vassboren smitte

innenriks

Askøy kommune sende ei tekstmelding til innbyggjarane torsdag kveld og bad dei koke drikkevatn på grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeda, der vatnet kan vere éi av smittekjeldene. Symptoma på smitte er magesmerter, diaré og feber, skriv kommunen i ei pressemelding.

Det vart deretter opplyst at 50 personar er sende til legevakta og sju til sjukehus for nærare undersøkingar etter mistanke om smittefarleg vatn i Askøy i Hordaland. Ifølgje NRK er det no rundt ti personar som er innlagde.

Ventar svar

Det kom etter kvart fram at den mistenkte smittekjelda er Kleppe vassverk, som ifølgje Bergens Tidende forsyner mellom 10.000 og 15.000 innbyggjarar. Det vart tatt prøver frå vassverket torsdag. Først fredag formiddag kan ein få vite om sjukdomsutbrotet kjem av ein bakterie derfrå.

– Vi tar eit nytt møte i kommunal kriseleiing i morgon (fredag) klokka 8.00 om mistanken om vassboren smitte. Det kjem oppdatert informasjon etter dette møtet, opplyser kommunen på Facebook-sida si.

Sjuke i fleire dagar

Det reelle talet som har vore sjuke er truleg høgare enn 50. På Facebook-sidene til kommunen og i fleire lokale medium er det fleire som kommenterer at dei har vore sjuke i fleire dagar, men at dei trudde dei hadde «normal» omgangssjuke. Fleire seier at dei drakk ekstra mykje vatn for å bli friske av omgangssjuka si, men opplevde berre å bli verre.

På spørsmål om kvifor dei ikkje gjekk ut med åtvaringar eller kokevarsel tidlegare, seier kommuneoverlege Christian Redisch til Bergens Tidende at det tok tid før dei såg at alle førespurnadene kom frå same området.

– Det var i dag opphopinga kom, og som gjorde at vi byrja å systematisere, uttalte Redisch torsdag kveld.

