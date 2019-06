Fiskarlaget kritisk til Hywind-prosjektet

innenriks

Hywind Tampen skal etter planen bidra til å delelektrifisere inntil fem installasjonar på sokkelen, og Equinor har uttalt at dei håper å fatte ei endeleg investeringsavgjerd for prosjektet i haust.

Dersom alt går som planlagt, blir elleve vindmøller med 8 MW-turbinar installert. Vindmøllene skal delelektrifisere plattformene på Gullfaks og Snorre og vil dekke om lag 35 prosent av kraftbehovet på dei fem installasjonane, og kutte CO₂-utsleppa med rundt 200.000 tusen tonn, ifølgje Sysla.

I høyringsbrevet frå Fiskarlaget blir det peika på at vindturbinane er planlagde midt i gode fiskefelt i Nordsjøen, og at den planlagde vindmølleparken kan øydelegge for fiskeria i området. Dei krev derfor ei ny vurdering av plasseringa, skriv avisa.

– Vi har møtt liten vilje og forståing frå Equinors side til å lytte til og ta omsyn til innspela våre, skriv Noregs Fiskarlag i høyringssvaret sitt. Høyringsfristen for konsekvensutgreiinga for Hywind Tampen-prosjektet går ut fredag.

– Vi opplever at vi har ein open dialog med fiskeriinteressene, seier Equinors talsperson Eskil Eriksen. Han legg til at selskapet vil gå nøye gjennom høyringsinnspela.

(©NPK)