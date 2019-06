Lerøy er frifunne og slepp å betale bot etter lakselusskadar

innenriks

Lerøy Midt var tiltalt for å ha brote dyrevelferdslova på grunn av skadar lakselus hadde påført oppdrettslaks i 2016. Fredag kom dommen, og Lerøy Midt er frikjent for alle skuldingane. Dei får òg dekt sakskostnadene på 1,9 millionar kroner, skriv Adresseavisen.

Tvil om omfang

Fosen tingrett meiner det er «betydelig tvil» knytt til omfanget av lakselusskadane. Mattilsynet opererte med at minst 170.000 fisk hadde opne sår. I dommen kjem det fram at rapporten var skriven av folk i Mattilsynet som ikkje var med på å gjennomføre sjølve tilsynet.

«Retten må anta at dette beror på muntlig formidling av de funn som er gjort. Foruten et fåtall bilder av sterkt skadd fisk er det heller ikke fremlagt dokumentasjon som viser omfanget, noe som i en besetning på halvannen million individer må være av betydning», heiter det i dommen.

Retten meiner òg at nokre av bilda som viser luseskadd laks, manglar dokumentasjon på når og kvar dei er tatt.

Forventar at skuldingane blir lagt bort

– Dommen er svært viktig for våre dyktige tilsette og gir oppreising for den «heksejakta» som dei har måtta gå gjennom, som følgje av dei urimelege og omsynslause skuldingane mot dei og selskapet dei arbeider for, skriv Helge Singelstad, styreleiar i Lerøy Seafood Group ASA, i ei pressemelding.

Han legg til at Lerøy no forventar at påtalemakta og Mattilsynet legg bort skuldingane.

Mattilsynet avdekte i august 2016 store luseskadar på laksen ved anlegget Fjølværet til Måsøval fiskeoppdrett og Lerøy Midt på Langskjæra utanfor Frøya.

Etter nesten to års etterforsking gav Trøndelag politidistrikt eit førelegg på nesten fem millionar kroner til Måsøval og fire millionar til Lerøy Midt. Politiet meinte begge selskapa braut både dyrevelferdslova og matlova, skriv NRK.

Sjølv om Måsøval ikkje var samde med Mattilsynet og politiet i at dei hadde brote lova, godtok dei bota. Lerøy Midt nekta å betale, og dermed hamna saka i Fosen tingrett.

Må gå igjennom dommen

– Vi har nettopp fått dommen og må få lese den grundig før vi kan kommentere dei enkelte delane, seier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet til NTB.

På spørsmål om måten Mattilsynet har innhenta dokumentasjonen på, seier han:

– Det er klart at i eit stort oppdrettsanlegg med svært mange fisk, så vil det alltid vere eit spørsmål om kva for ein måte som eignar seg best for å sikre bevis. Den metodikken som er etablert for teljing av lus, er kjent og grei, men vi må vurdere om han er tilfredsstillande for bruk i ei rettssak.

