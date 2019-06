Sakene mot mirakelpredikantane er lagt bort

innenriks

– Vi er veldig glade for at politiet har lagt bort saka. Vi har alltid har jobba med godt samvit og openheit, seier Tom Roger Edvardsen til Dagen.

Det var i juli i fjor at Helsetilsynet kravde påtale mot dei to predikantane Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen. Begge har mellom anna selt forbønn over telefon for 14 kroner per minutt. Det var VG som i fjor publiserte ein artikkel der arbeidsmetodane til dei såkalla mirakelpredikantane vart avslørte ved bruk av skjulte telefonopptak.

Helsetilsynet meinte dei to braut behandlingslova om alternativ behandling.

Saka mot Svein-Magne Pedersen vart lagt bort like før jul. 8. april vart òg saka mot Tom Roger Edvardsen lagt bort på grunn av bevisstillinga, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Beviskravet i straffesaker er strengt, og etter oppfatninga til politiet var beviskravet ikkje oppfylt kva gjeld brot på lov om alternativ behandling, skriv politiadvokat Kristin Andersen til Dagen i ein e-post.

