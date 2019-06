Supplyskip trefte Statfjord A-plattforma – personell evakuert

innenriks

Statfjord A er i revisjonsstans, og det var derfor ikkje produksjon på plattforma då hendinga skjedde klokka 1.55

Det nesten 80 meter lange supplyfartøyet PSV Sjøborg var i gang med lasteoperasjonar og hadde tolv personar om bord då det kom ut av posisjon og støtte saman med plattforma, opplyser Equinor i ei pressemelding fredag morgon.

Evakuerte personell

Equinor har mønstra beredskapsorganisasjonen sin for å hjelpe installasjonen. Skadeomfanget på plattforma er ikkje avklart enno. Skadar på livbåtar og behovet for å avklare omfanget av samanstøyten har gjort at personell har vorte flytta frå Statfjord A til nærliggjande installasjon.

– To søk og redningshelikopter (SAR) og dessutan eit helikopter frå Hovudredningssentralen har natt til fredag floge folk frå Statfjord A til Statfjord B og C, og Gullfaks A. Områdeberedskapsfartøyet Stril Herkules er på feltet og hjelper installasjonen med å avklare skadeomfanget, opplyser Equinor.

Totalt er 218 av personellet til plattforma på 276 personar evakuerte frå Statfjord A.

Ingen skadde om bord

PSV Sjøborg er på veg til land for eiga maskin etter samanstøyten.

Skipet er eigd av Skansi Offshore på Færøyane og jobbar hovudsakleg på norsk side av Nordsjøen, men har òg hatt oppdrag i britisk sektor, i Aberdeen og i Nederland etter at det vart sjøsett i 2011.

– Ingen av dei om bord har fått skadar, heldigvis. Vi har heller ikkje fått skadar på skroget. Vi veit ikkje kvifor vi kom ut av posisjon og vil undersøkje dette grundig. Det var ikkje dårleg vêr i området i natt, seier administrerande direktør Jens Meinhard Rasmussen i Skansi til NRK.