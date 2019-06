Haukeland universitetssjukehus: – Bakteriane kjem frå same kjelde

innenriks

– Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus har no gjort ein ytterlegare analyse av dei første seks pasientprøvane frå Askøy-utbrotet og stadfestar at desse er genetisk identiske. Det betyr at dei kjem frå same smittekjelde. Funna er gjort ved at campylobacter-stammane er helgenomsekvensert, seier seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved Mikrobiologisk avdeling.

Folkehelseinstituttet vil få oversendt desse resultata. Hittil har mikrobiologisk avdeling analysert 36 prøvar frå innlagde pasientar. Campylobacter er påvist i alle, ifølgje Kommedal.

Sju nye innleggingar

Det har vore sju nye innleggingar ved Haukeland universitetssjukehus det siste døgnet etter epidemien på Askøy, opplyser sjukehuset tysdag.

To av dei innlagde er barn, medan fem er vaksne.

Ingen av pasientane er kritisk sjuke, og sjukehuset opplyser at dei har god kontroll på situasjonen.

Per tysdag morgon er det 15 innlagde pasientar frå Askøy på sjukehuset, 14 vaksne og eitt barn. Totalt har 63 personar frå Askøy hittil vore innlagde på sjukehuset. 47 av dei vaksne og 15 barn.

E. coli påvist

Etter at fleire hundre innbyggjarar i Askøy førre veke vart sjuke med omgangssjuke, vart det fredag påvist høge konsentrasjonar av E. coli-bakteriar i høgdebassenget på Øvre Kleppe i kommunen.

Måndag opplyste kommunen at dei ikkje har funne E. coli i leidningsnettet. Men vatnet er ikkje friskmeldt, og kokepåbodet gjeld framleis.

Vatnet blir sjekka for bakterien campolybacter, som kan gi mage- og tarminfeksjon, etter at Haukeland universitetssjukehus før helga konstaterte at tarmbakterien var påvist i avføringa hos dei aller fleste som var innlagt.

Rundt 2.000 personar

Rundt 2.000 personar har truleg vorte sjuke som følgje av forureining av drikkevatnet i kommunen. Varaordførar Bård Espelid opplyste måndag at intensiteten i epidemien framleis er like høg, som tidlegare, og at det framleis er fleire nye smittetilfelle.

Onsdag døydde ein eitt år gammal gut frå Askøy, men det er ukjent om det var på grunn av campolybacter-utbrotet. Politiet opplyste tysdag til NRK at foreldra til den avdøde guten bør få utnemnt bistandsadvokat. Det er førebels ikkje kjent kva som er dødsårsaka.

