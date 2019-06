Kallmyr: – Helikoptera styrkjer beredskapen

innenriks

Han og politidirektør Benedicte Bjørnland fekk tysdag ein prøvetur med eitt av dei nye helikoptera.

Det skjedde då to av maskinene vart viste fram for pressa på Gardermoen.

– Dette aukar beredskapen med tanke på å kunne kjempe mot terror, fastslår Kallmyr overfor NTB.

Han understrekar at helikoptera òg vil vere viktig for det daglege arbeidet til politiet, mellom anna ved leiting etter ettersøkte personar.

– Proppfulle av utstyr

– Det viktigaste er at helikoptera får auka rekkevidde, og også ei transportevne. Men i tillegg er dei proppfulle av heilt moderne utstyr. Det blir ikkje enkelt å stikke av frå dette helikopteret viss du først er oppdaga, seier justisministeren.

Skulle Noreg bli ramma av eit nytt terrorangrep, skal helikoptera gjere det mogleg å få beredskapsstyrkane til politiet raskare fram til åstaden.

– Det er ingen tvil om at dei vil medføre mykje større beredskap for heile Sør-Noreg, seier Kallmyr, som påpeikar at det ikkje berre er Oslo-området som får nyte godt av det nye kjøpet.

Så langt er to av tre helikopter frå den italienske produsenten Leonardo komne til Noreg. Meininga er at dei skal takast i bruk over sommaren.

Skarpskyttarar

Ein diskusjon rundt bruken av helikoptera til politiet oppstod etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Fem år etter angrepet fekk dei noverande helikoptera ei ny godkjenning slik at det vart mogleg å ta om bord ein skarpskyttar som kan løyse skot mot mål på bakken.

Kontrakten om kjøp av dei nye helikoptera vart underteikna i 2017. I tillegg til at dei kan frakte skarpskyttarar, kan dei utstyrast med plater som vernar cockpit og passasjerar mot skot frå bakken.

Seks personar kan fraktast med helikoptera, i tillegg til to pilotar. Rekkevidda omfattar heile Sør-Noreg opp til Trondheim.

Til samanlikning må drivstoff takast ut av dagens helikopter viss det dei skal kunne frakte éin ekstra person.

Nytt beredskapssenter

Politidirektør Benedicte Bjørnland seier politiet vil få full nytte av helikoptera når dei er på plass ved det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Oppegård. Det skal etter planen stå ferdig neste år.

Sjølv om helikoptera skal kunne brukast under terrorangrep og andre ekstremsituasjonar, trur Bjørnland at dei vil vere til stor nytte i det daglege arbeidet til politiet.

– Det kan til dømes vere ein person frå ein sjukeheim som er vorte borte, seier ho til NTB.

Styrta ved stadion

Helikoptermodellen som politiet har kjøpt, vart lansert for berre nokre år sidan.

Modellen har allereie vore involvert i ei alvorleg ulykke som fekk svært stor merksemd. Eigaren av fotballaget Leicester og fire andre personar omkom i ein helikopterstyrt rett ved heimebana til laget i England i fjor.

Leiaren for helikoptertenesta til politiet, Freddy Roseth, stadfestar at dei følgjer nøye med på den britiske granskinga av ulykka.

Sjølv om dei politiske diskusjonane rundt politihelikoptera har gått føre seg i ei årrekke, er det berre gått to og eit halvt år sidan den politiske avgjerda om å kjøpe nye. Ifølgje Bjørnland er det i denne samanhengen kort tid.

Ho er òg godt fornøgd med at helikoptera er leverte i tråd med det vedtatte budsjettet. Innkjøpet kostar over 600 millionar kroner når ein avtale om drift og vedlikehald blir tatt med i reknestykket.

(©NPK)