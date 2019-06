Kreftkøar skremmer politikarar

innenriks

Måndag kunne NTB fortelje at mange kreftpasientar hos OUS må vente i månadsvis for å få tatt avanserte røntgenbilete som CT og MR. Bileta er nødvendige for å vite om behandlinga har ønskt effekt, eller om kreften har spreidd seg. Men ofte er verken bilete eller analysar klare før pasientane har time hos onkologen sin.

Reaksjonane har ikkje late vente på seg.

– Dette er svært alvorleg og fullstendig uakseptabelt, meiner KrFs helsepolitiske talsperson Geir Bekkevold.

– Uhaldbart og meiningslaust, seier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

– Skremmande, seier SVs helsepolitikar Sheida Sangtarash.

Men der stoppar semja.

Frp: Fritt røntgenval

Frp meiner løysinga er å auke bruken av private helseføretak og innføre fritt røntgenval.

– Sjukehusa må byrje å kjøpe ledig kapasitet hos dei private. I Granavolden-erklæringa har Frp fått gjennomslag for å utvide fritt behandlingsval til nye område, og dessutan auke bruken av private spesialistar. Fritt røntgenval er ein framifrå stad å starte, seier Bruun-Gundersen til NTB.

– Det at folk står månadsvis i kø når det er ledig kapasitet hos private aktørar, er meiningslaust. Eg kan ikkje fatte og begripe at ein ikkje kan få tatt bileta hos private aktørar, men tvingar folk gjennom den psykiske belastinga det er å stå månadsvis i offentleg helsekø. Alle pasientar må kunne velje kvar dei vil få tatt avanserte røntgenbilete som MR og CT, og det offentlege skal sjølvsagt betale, seier ho.

KrF: Bruke ledig kapasitet

Frps regjeringspartnar KrF meiner derimot dette vil vere ei kostbar løysing.

– Å berre kjøpe tenester av private blir fort veldig dyrt, seier Geir Bekkevold.

Han meiner at løysinga finst i å lage eit system for å utnytte kapasiteten på ein betre måte, først og fremst ved offentlege og ideelle sjukehus.

– Når ein oppdagar at eit sjukehus har kapasitetssvikt, må helseføretaka, i dette tilfellet Helse sør-aust, involvere seg og sjekke om det er ledig kapasitet på andre sjukehus. Her håper eg at vi straks kan få til tiltak som får ventelistene ned, seier Bekkevold.

SV: Høies ansvar

Måndag sa helseminister Bent Høie (H) til NTB at han forventar at OUS ryddar opp, enten ved å auke eigen kapasitet eller ved å kjøpe kapasitet hos private. Høie peikar samtidig på at regjeringa har innført pakkeforløp for å sikre ei føreseieleg behandling av kreftsjuke.

Rein ansvarsfråskriving, rasar SVs Sheida Sangtarash.

– I ei så alvorleg sak er det skremmande at Høie ikkje tar inn over seg at det er ansvaret hans å sikre eit godt offentleg tilbod. Ved å peike på helseføretaket, og dei private, ser vi endå ein gong at Høie skyv ansvaret frå seg og legg til rette for eit todelt helsevesen.

SV kjem til å ta saka vidare til Stortinget, varslar ho.

– Eg kjem til å ta dette opp med helseministeren, som er den som er sett til å ha ansvaret for dette. Det er budsjetta hans og organiseringa hans av sjukehusa som avgjer om folk får det dei har rett på.

