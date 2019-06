Kronprins Haakon delte ut pris til Stargate

innenriks

Prisen, som vart overrekt av kronprins Haakon, vart delt ut tysdag i samband med Music Norways sommarfest i Prindsen hage i Oslo.

Den Grammy-vinnande produsent- og artistduoen Stargate har jobba med nokre av dei største namna i musikkverda, blant andre Michael Jackson, Mariah Carey og Beyoncé.

Stargate fastslår i ei fråsegn at prisen er eit bevis på utviklinga til norsk musikk internasjonalt.

– Då vi byrja som Stargate for 20 år sidan, var det knapt ein nordmann å sjå i internasjonal musikkbransje. No er vi overalt. Vi er stolte av å ha vore ein del av denne utviklinga og er takknemlege for denne prisen, seier dei to.

Prisen er eit samarbeid mellom Music Norway, som er eksportorganisasjonen til norsk musikkbransje, og Spellemann. Han består av ei spellemannharpe og eit stipend på 100.000 kroner, som Kulturdepartementet står bak.

Prisen er delt ut tre gonger tidlegare: Første vinnar var Kygo for det han oppnådde i 2015, følgt av Alan Walker (2016) og Ina Wroldsen (2017).

