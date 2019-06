Lena Fahre blir direktør for 22. juli-senteret

innenriks

Kunnskapsdepartementet overtar 1. juli ansvaret for senteret frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– For Kunnskapsdepartementet har det vore viktig å få ein ny direktør som har den kompetansen og drivkrafta som trengst for å utvikle senteret vidare, og eg er glad for at Lena Fahre har takka ja til stillinga, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Den påtroppande direktøren er imponert måten dei tilsette ved senteret tar imot besøkande på og formidlar terrorhandlingane frå 22. juli.

– Eg meiner senteret står fram som truverdig og verdig, og eg er glad for at eg no kan vere med å vidareutvikle dette saman med dei som jobbar der, dei besøkande og andre interessegrupper, seier Lena Fahre.

