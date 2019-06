Mann frifunnen for forsøk på barneekteskap

innenriks

Politiet har meint at mannen hausten 2015 prøvde å gifte seg med ei då fjorten år gammal jente. Nyleg la aktor ned ein påstand om fengsel i to år og åtte månader. Mannen har i retten hevda at han trudde jenta var langt eldre. Det vart han trudd på i Sunnmøre tingrett, som vedtok frifinning av han, skriv NRK.

Det går fram av dommen at det er bevist utover ei rimeleg tvil at mannen prøvde å inngå ekteskap med den fornærma jenta, der det vart halde både forlovingsfest- og bryllaupsfest.

Mannen vart frifunnen for både forsøk på barneekteskap og fleire tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år, sidan det har vore tvil rundt alderen til jenta.

Reidar Andresen, som er forsvararen til mannen, seier mannen er letta over frifinninga.

– Han har til tider følt seg heilt makteslaus i møte med påstandane mot seg, så han er veldig glad for å ha bli trudd. Som han sa i retten, så hadde han ikkje eit ønske om å gifte seg med nokon som var under lovleg aldersgrense, seier Andresen.

Forsvararen til den fornærma jenta, Anne Grete Ludvigsen, vart overraska over avgjerda til retten.

– Eg er svært overraska over avgjerda i tingretten, skriv ho i ei tekstmelding til NRK. Ho vil ikkje kommentere saka ytterlegare før ho har snakka med klienten sin.

Dommen viser til at familien til jenta skal ha opplyst at ho var over 16 år, og det skal ha vorte lagt fram dokument som stadfesta dette. Foreldra er ifølgje NRK under etterforsking, men det er ikkje tatt ut tiltale.

